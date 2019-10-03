https://static.news.ru/photo/adc9ccae-e5b9-11e9-bc7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов сообщил, что в 2019 году у людей, страдающих первично-прогрессирующей формой данного заболевания, возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Больные Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уфы, Челябинска, Перми, Архангельска и Тувы через суд добивались назначения этого лекарства.

За юридической помощью в нашу организацию обратились 80 человек, — рассказал РБК Власов.

По его словам, больше всего пациентов, не получивших этот препарат, проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2018 году городская врачебная комиссия подтвердила назначение окрелизумаба 68 больным, но комитет по здравоохранению Северной столицы не стал производить закупку, объяснив это тем, что в 2019 году на это не было выделено дополнительное финансирование из городского бюджета.

Как писал News.ru, Совет Федерации намерен разобраться, почему из аптек время от времени пропадают жизненно важные препараты. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что лекарственное обеспечение — это одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует россиян. По её мнению, задача сенаторов — выяснить, в чём причина происходящего — в недостаточно грамотном планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в несовершенстве логистики, в сбоях при финансировании либо в неэффективном нормативно-правовом регулировании.