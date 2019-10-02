https://static.news.ru/photo/18a0a7a4-e52f-11e9-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвенной болезни желудка «Зантак», содержащий ранитидин.

По данным ведомства, Специальный комитет Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) решил приостановить сертификат пригодности на субстанцию «ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед». Решение связано с тем, что это вещество представляет опасность для здоровья, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) Михаил Мурашко заявил о снижении количества недоброкачественных лекарств в аптечной сети России более чем в два раза. Он также подчеркнул, что почти 70% препаратов, поступающих в гражданский оборот, выпущены отечественными производителями, писал News.ru.