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Маркировка табачной продукции в режиме эксперимента будет проводиться на российской территории с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В документе указано, что обязательной цифровая маркировка табачных изделий станет с 1 июля 2020 года. Суть эксперимента заключается в том, чтобы выяснить целесообразность отмены нанесения акцизных марок на ввозимую в РФ табачную продукцию в связи с маркировкой продукции средствами идентификации.

Добровольная цифровая маркировка распространяется на девять видов табачной продукции — сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, кальянный, трубочный, жевательный и нюхательный табак.

План эксперимента утвердят до 30 октября, указано в сообщении правительства. Оператором по маркировке на безвозмездной основе выступает ООО «Оператор-ЦРПТ».

Эксперимент стартовал в России 15 января 2018 года. С этого времени на пачках указывается двухмерный код в формате Data Matrix, подтверждающий подлинность товара.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, с 1 января 2020 года станут подакцизными товарами многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака.