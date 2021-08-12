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Москва заняла третье место в мире по уровню транспорта

13:39, 12 августа 2021
Москва заняла третье место в мире по уровню транспорта Фото: АГН «Москва»
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Москва оказалась на третьем месте в мире по уровню развития транспортной системы. Рейтинг составила авторитетная консалитинговая компания McKinsey.

Российскую столицу смогли опередить только Сингапур и Пекин. В прошлом составленном рейтинге 2018 года Москва была только шестой.

Изучались города с населением свыше 5 млн человек, с количеством автомобилей выше 150 на тысячу жителей, с валовым региональным продуктом на душу населения не менее $10 тысяч. Таким образом, под эти условия для анализа подошёл 21 мегаполис с сопоставимыми транспортными системами.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать уникальный скоростной поезд. Его скорость будет достигать 400 км/ч. Чтобы реализовать эту масштабную программу силами производителей России, потребуется создать уникальную инфраструктуру. Запуск высокоскоростных магистралей (на первом этапе речь идёт о направлении Москва — Санкт-Петербург) позволит России войти в пятёрку высокоскоростных стран мира.

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