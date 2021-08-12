В России создадут суперскоростной поезд

В России планируется создать уникальный скоростной поезд. Его скорость будет достигать 400 км/ч. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Масштабный проект реализует компания «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) совместно с РЖД. Предполагается, что это будет почти чисто российский проект — доля иностранных инвестиций не должна составить более 15–20%.

Специалисты отметили, что чтобы реализовать эту масштабную программу силами производителей России, потребуется создать уникальную инфраструктуру. Кроме того, необходим принципиально иной подход в связи, кинематике, сигнализации, контактной сети, электронике, аэродинамике и других аспектах.

Запуск высокоскоростных магистралей (на первом этапе речь идёт о направлении Москва — Санкт-Петербург) позволит России войти в пятёрку высокоскоростных стран мира, сообщили эксперты. Кроме того, появится более 100 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на территории восточной провинции Цзянсу в Китае открыли первый в стране подвесной железнодорожно-автомобильный мост. Переправу ввели в эксплуатацию в пятницу, 11 декабря. Местные СМИ отметили, что мост в Цзянсу побил мировой рекорд по тому, какую максимальную скорость могут набирать проезжающие по нему составы.