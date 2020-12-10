Первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов открыли в КНР

https://static.news.ru/photo/adf9a15a-3b75-11eb-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Zhengxiang/Global Look Press

На территории восточной провинции Цзянсу в Китае открыли первый в стране подвесной железнодорожно-автомобильный мост. Переправу ввели в эксплуатацию в пятницу, 11 декабря. Местные СМИ отметили, что мост в Цзянсу побил мировой рекорд по тому, какую максимальную скорость могут набирать проезжающие по нему составы.

Переправу назвали Уфэншань. В длину мост простирается на 6,4 км, а основной пролёт через реку Янцзы — на 1,92 км. На сооружение конструкции, соединяющей города Янчжоу и Чжэньцзян, у китайских специалистов ушло пять лет.

Верхний уровень моста предназначен для движения автотранспорта по четырём полосам в каждую сторону с ограничением скорости в 100 км/ч. По нижнему уровню курсируют высокоскоростные поезда. Идущий по новому мосту состав сможет набирать скорость до 250 км/ ч, передаёт агентство «Синьхуа».

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