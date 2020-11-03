Москва получит 25 станций метро к 2024 году

https://static.news.ru/photo/10509f58-1dca-11eb-a61d-fa163e074e61_660.jpg Строительство станции метро "Улица Народного Ополчения" Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Москва за три года получит ещё 25 станций метро, рассказал журналистам после утверждения Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021–2023 годы заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Протяжённость новых путей составит около 58 км.

За это время завершится создание Большой кольцевой линии (БКЛ), откроют участок Калининско-Солнцевской линии «Рассказовка» — «Внуково», сдадут в эксплуатацию станции от «Селигерской» до «Физтеха», передаёт РБК.

Плюсом к этому будут построены четыре электродепо — это заводы по техническому обслуживанию наших современных составов, которые будут работать на новых линиях метро, — добавил чиновник.

Всего с 2011 года в мегаполисе построили 56 новых станций подземки, а также 11 электродепо для обслуживания составов.

Новая станция «Ховрино-2» будущего Московского центрального диаметра — 3 вместе со станцией метро «Ховрино» и автовокзалом «Северные ворота» образуют крупный транспортный хаб. Объект создаст основу транспортного каркаса для развития районов Западное Дегунино и Ховрино, в которых проживает порядка 170 тысяч человек. Пересадкой с диаметров на метро смогут также пользоваться жители Химок и Зеленограда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиры столичного метрополитена получили возможность оплачивать проезд на двух линиях со скидкой. Стартовал эксперимент по снижению цен на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках.