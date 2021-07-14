Мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках

Уязвимость голосового помощника банков приведёт к тому, что мошенники могут узнать номера карт и остаток средств на них. При этом злоумышленники могут использовать полученные данные при убеждении жертвы в переводе средств на чужой счёт. Об этом пишут «Известия».

В частности уязвимость системы стала известна благодаря инциденту со «Сбером», когда клиенту банка позвонил мошенник и назвал точные последние цифры карт и остатки счёта с точностью до копеек. То есть робот-помощник может сообщить информацию любого человека не требуя каких-либо подтверждений, отмечается в сообщении.

Чтобы подтверждать подлинность клиента банки по рекомендациям из ЦБ должны использовать двухфакторную аутентификацию. Однако не все учли предложенные рекомендации и некоторые организации до сих пор используют подтверждение лишь с помощью телефонного номера.

Однако через уязвимости голосового помощника злоумышленники вряд ли смогут перевести деньги. Для этого им всё равно придётся звонить клиентам банков и входить в доверие.

Ранее стало известно, что в ближайшее время некоторые банки могут запустить пилотный проект, который поможет обезопасить клиентов от звонков мошенников. Однако для его полноценной работы необходимо менять законодательство.