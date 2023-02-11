Moody's понизило рейтинг Украины Агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca»

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Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Украины с «Саа3» до «Са» со стабильным прогнозом. Такое решение обусловлено воздействием конфликта в стране. При этом стабильный прогноз означает сбалансированность рисков.

Moody’s сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до «Ca» с «Caa3» и поменяло прогноз на стабильный с негативного, — говорится в сообщении.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ. Аналогичные решения приняло агентство Fitch. В компании сообщили, что также приостанавливают коммерческую деятельность на территории РФ.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев в этой связи заявил, что уход американских рейтинговых агентств Moody’s и Fitch из России уже ни на что не повлияет. Эксперт отметил, что российская экономика покидает западные страны и ищет другие пути развития, а значит необходимы и иные рейтинги.