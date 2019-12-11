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«Большая четвёрка» операторов подписала соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G.

ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России, — говорится в сообщении «Ростелекома».

В начале августа сотовый оператор Tele2 и компания Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Уличное покрытие участка охватывает Тверскую улицу: от Кремля до Садового кольца. Чуть позже тестирование сетей «МегаФоном» началось в «Москва-Сити» и на Воробьёвых горах. По словам представителя компании Юрия Нехайчука, 5G сейчас испытывают на частотах 28 ГГц. При этом, по словам экспертов, для массового покрытия городов сетями нового поколения данный диапазон не подходит. Он позволяет подключать лишь вокзалы, торговые центры и другие локальные точки.

Самый подходящий для связи пятого поколения диапазон 3,4–3,8 ГГц пока занят другими пользователями, в частности, Минобороны, писал NEWS.ru.