Многодетным семьям разрешат тратить субсидию на строительство по ипотеке

https://static.news.ru/photo/63ae53ae-29ee-11eb-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Многодетным семьям хотят разрешить тратить государственную субсидию на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Речь идёт о 450 тыс. рублей, которые хотят выделять указанной категории в качестве нового пособия на новые цели.

Инициатором стал депутат ГД от «Единой России» Даниил Бессарабов.

Предлагается разрешить многодетным семьям (то есть от трех детей включительно) тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке, — приводят фрагмент законопроекта «Известия».

На данный момент семьи могут направить эти деньги на полное или частичное исполнение обязательств по ипотеке на покупку жилья. Бессарабов объяснил свою инициативу тем, что к нему обращается по этому вопросу много избирателей.

Не все россияне на сегодня могут воспользоваться данной субсидий, то является большой несправедливостью. Законопроект будет рассмотрен в конце года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти дополнительно выделили 61,8 миллиарда рублей выплат на детей от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что до российских семей в реальности эта помощь доходит.