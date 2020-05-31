Мишустин: власти должны добиться экономического роста в РФ

https://static.news.ru/photo/00ec73dc-a3f1-11ea-9f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общенациональный план действий по восстановлению экономики России должен обеспечить выход на траекторию роста. Это позволит реализовать долгосрочные меры в финансовой отрасли, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья, — добавил политик, перечисляя цели и задачи властей РФ.

Он отметил, что документ готовился при участии руководства регионов и представителей бизнеса, пишет РИА Новости.

Российская экономика сейчас переживает тяжёлые времена из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса нового типа. По словам Мишустина, план восстановления финансовой системы состоит из порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года.

Как писал NEWS.ru, доходы россиян по итогам кризиса 2020 года могут снизиться примерно на четверть. Об этом заявил директор НИИ Управления цифровой трансформацией экономики Государственного университета управления Николай Кузнецов.