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Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны до 2035 года. Её цель — формирование конкурентоспособного на мировом рынке промышленного сектора с высоким потенциалом.

Согласно плану её реализации, к 2024 году минимум половина компаний отрасли должна осуществлять инновации. Кроме того, должно произойти повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой добавленной стоимости. Также ожидается рост производительности труда на средних и крупных предприятиях темпами не ниже 5% в год, достижение объёма экспорта продукции в размере $205 млрд в год, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Стратегия включает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до 17%. Ежегодные темпы производства должны расти на 4,5% до 2025 года, а далее — на 3%.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин провёл совещание о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер в режиме видеоконференции обсудил с министрами, главами регионов и руководителями предприятий ОПК обеспечение безопасности страны и национальных интересов в сложившихся условиях.