Мишустин предложил внедрить на Курилах особый налоговый режим

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на территории Курильских островов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
В рамках налогового режима организации на Курилах
О введении свободной таможенной территории на Курильских островах Михаил Мишустин заявил во время посещения Итурупа. Он добавил, что инвесторов могут освободить от части налогов при ведении основных видов деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, а также производства подакцизных товаров.