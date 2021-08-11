Мишустин предложил внедрить на Курилах особый налоговый режим

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на территории Курильских островов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В рамках налогового режима организации на Курилах планируется освободить от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Также предлагается ввести свободную таможенную зону и пониженные ставки платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До 1 сентября Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития и правительство Сахалинской области должны представить соответствующие предложения в правительство РФ.

О введении свободной таможенной территории на Курильских островах Михаил Мишустин заявил во время посещения Итурупа. Он добавил, что инвесторов могут освободить от части налогов при ведении основных видов деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, а также производства подакцизных товаров.