Мишустин пообещал откровенный разговор о бюджетной политике

https://static.news.ru/photo/68c3bf7e-cc14-11ea-867f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российское правительство на парламентских слушаниях, которые должны состояться осенью, готово открыто поговорить о налоговой и бюджетной политике. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин во время своего выступления в Государственной думе.

Премьер-министр также подчеркнул важность этих инструментов и необходимость такого обсуждения.

Конечно, это важнейшие инструменты планирования. Но хочу сказать, я, работая в Министерстве финансов, в расширенном Минфине в этом смысле всегда встречал достаточно положительную реакцию депутатов различных фракций на те элементы налоговой политики, бюджетной политики, которые всегда обсуждаются, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава российского правительства отметил, что Кабмин и Министерство финансов готовы провести такой разговор осенью.

В сентябре будут соответствующие парламентские слушания о налоговой и бюджетной политике. Мне кажется, что мы обязательно там должны откровенно поговорить. И в этом смысле это не должны быть пустые разговоры, это должно быть обсуждение реальной ситуации по стратегиям, — отметил Мишустин.

Что касается российского бюджета, согласно прогнозам Центробанка, его дефицит по итогам 2020 года составит 5–6% ВВП. Регулятор учёл в прогнозе расходы на господдержку граждан и бизнеса в условиях режима самоизоляции, а также доходы от продажи акций Сбербанка за 1,1 триллиона рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин обозначил главную цель работы правительства.