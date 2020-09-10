Мишустин: бюджет на 2021 год верстали с учётом возвращения роста экономики

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Проект бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сверстали, учитывая необходимость вернуть экономике страны восстановительный рост, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Проект документа полностью учитывает финансирование реализации национальных целей развития и исполнение обязательств в социальной сфере.

Главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, сформулированных президентом. Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября, — передаёт кабмин РФ на своём официальном сайте.

Глубина экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ оказалась меньше, чем в других ведущих государствах, заявил глава РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики. Политик отметил, что страна, как и вся планета, в 2020-м столкнулась с объективными проблемами, когда из-за COVID-19 вынужденно остановили целые отрасли экономики.

Руководитель государства подчеркнул, что в РФ за второй квартал 2020-го снижение ВВП составило 8,5%, в Соединённых Штатах Америки — 9,5%, в еврозоне — 15%. Лидер добавил, что российская экономика с июня 2020-го медленно восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией. Но деловая активность пока «приходит в себя» неравномерно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что валовой внутренний продукт в России во II квартале 2020 года снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом согласно прогнозу Росстата этот показатель должен был составить 8,5%.

В количественном выражении объём ВВП за II квартал оказался равен 23 трлн 288,2 млрд рублей при текущем уровне цен. Индекс физического объёма ВВП относительно аналогичного периода прошлого года составил 92%, относительно I квартала 2020 года — 98,1%.