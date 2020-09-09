Путин: падение ВВП России меньше, чем в США и еврозоне

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Глубина экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ оказалась меньше, чем в других ведущих государствах, заявил глава РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики. Политик отметил, что страна, как и вся планета, в 2020-м столкнулась с объективными проблемами, когда из-за COVID-19 вынужденно остановили целые отрасли экономики.

В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах, — цитирует президента ТАСС.

Руководитель государства подчеркнул, что в РФ за второй квартал 2020-го снижение ВВП составило 8,5%, в Соединённых Штатах Америки — 9,5%, в еврозоне — 15%. Лидер добавил, что российская экономика с июня 2020-го медленно восстанавливаться после ограничений, связанных с пандемией. Но деловая активность пока «приходит в себя» неравномерно.

Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, — отметил Путин.

Решение, закрывать ли объекты торговли в случае второй волны коронавируса в России, будет приниматься в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора. Оно будет зависеть от анализа эпидемической обстановки и основанной на этом позиции региональных властей.

Согласно ныне действующим рекомендациям Роспотребнадзора, к работе на начальной стадии ослабления ограничений могут приступать непродовольственные магазины только площадью торгового зала до 400 квадратных метров и лишь при наличии отдельного входа. Плотность заполнения магазина при этом должна быть не более одного человека на четыре квадратных метра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что валовой внутренний продукт в России во II квартале 2020 года снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом согласно прогнозу Росстата этот показатель должен был составить 8,5%.

В количественном выражении объём ВВП за II квартал оказался равен 23 трлн 288,2 млрд рублей при текущем уровне цен. Индекс физического объёма ВВП относительно аналогичного периода прошлого года составил 92%, относительно I квартала 2020 года — 98,1%.