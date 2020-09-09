Роспотребнадзор может вновь закрыть магазины в случае второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/5d31bcba-f34c-11ea-8670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение, закрывать ли объекты торговли в случае второй волны коронавируса в России, будет приниматься в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора. Оно будет зависеть от анализа эпидемической обстановки и основанной на этом позиции региональных властей.

Таким образом ведомство ответило на предложения не закрывать торговые сети в случае осложнения ситуации.

В ответе на соответствующее письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости менять уже действующие методические рекомендации, передают «Известия».

Предложения по проекту регламента работы предприятий торговли в период действия режима повышенной готовности ретейлеры направляли главе Роспотребнадзора Анне Поповой ещё в июне. В частности, они просили осуществлять контроль торговых точек не по площади, а по плотности посетителей и разработать стандарт работы непродовольственных компаний без необходимости закрытия.

Как было сказано в письме, это необходимо «в целях предотвращения губительного воздействия вируса на экономику страны», так как компании за период пандемии столкнулись с падением выручки до 90% из-за полного закрытия магазинов.

Ретейлеры предлагали на первом этапе снятия противоэпидемических ограничений открывать непродовольственные торговые предприятия с низкой плотностью посещаемости и площадью свыше тысячи квадратных метров наравне с точками площадью до 400 «квадратов».

Согласно ныне действующим рекомендациям Роспотребнадзора, к работе на начальной стадии ослабления ограничений могут приступать непродовольственные магазины только площадью торгового зала до 400 квадратных метров и лишь при наличии отдельного входа. Плотность заполнения магазина при этом должна быть не более одного человека на четыре квадратных метра.

Как следует из ответа, ведомство предложило убрать из предлагаемого ретейлерами проекта пункты, в которых говорится об организации дезинфекции примерочных и о контроле одновременного пребывания посетителей в торговом зале с обеспечением социальной дистанции из расчета до 10-15 «квадратов» на человека без ограничений по площади торгового объекта. Также ведомство указало, что предельно допустимая температура сотрудников не должна превышать 37 градусов, тогда как ретейлеры предлагали установить порог в 37,5 градуса.

Ранее, как писал NEWS.ru, АКИТ предложила дать возможность покупателям по согласованию с продавцами возвращать купленные дистанционно товары надлежащего качества, но потерявшие товарный вид.