Падение ВВП России во II квартале оказалось меньше ожидаемого Росстатом

Валовой внутренний продукт в России во II квартале 2020 года снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом согласно прогнозу Росстата этот показатель должен был составить 8,5%.
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В первом полугодии 2020 года отмечен спад ВВП на 3,4%. Объём ВВП при текущем уровне цен в этот период составил 48 трлн 605,8 млрд рублей. По данным Росстата, сильнее всего последствия пандемии коронавируса во II квартале 2020 года сказались на предприятиях общепита и гостиничном бизнесе, падение ВВП по этому сектору составило 56,9%. На 46% упала валовая добавленная стоимость у домохозяйств, которые оказывали услуги и производили товары для личного потребления. В области спорта и культуры сокращение составило 28%.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на полях Московского финансового форума рассказал, что безработица в России приближается к докоронавирусным трендам, а потребительский спрос постепенно восстанавливается, писал NEWS.ru.
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