Падение ВВП России во II квартале оказалось меньше ожидаемого Росстатом

https://static.news.ru/photo/f24a7d0c-f2c8-11ea-af62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валовой внутренний продукт в России во II квартале 2020 года снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом согласно прогнозу Росстата этот показатель должен был составить 8,5%.

Как передаёт RNS, в количественном выражении объём ВВП за II квартал оказался равен 23 трлн 288,2 млрд рублей при текущем уровне цен. Индекс физического объёма ВВП относительно аналогичного периода прошлого года составил 92%, относительно I квартала 2020 года — 98,1%.

В первом полугодии 2020 года отмечен спад ВВП на 3,4%. Объём ВВП при текущем уровне цен в этот период составил 48 трлн 605,8 млрд рублей. По данным Росстата, сильнее всего последствия пандемии коронавируса во II квартале 2020 года сказались на предприятиях общепита и гостиничном бизнесе, падение ВВП по этому сектору составило 56,9%. На 46% упала валовая добавленная стоимость у домохозяйств, которые оказывали услуги и производили товары для личного потребления. В области спорта и культуры сокращение составило 28%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на полях Московского финансового форума рассказал, что безработица в России приближается к докоронавирусным трендам, а потребительский спрос постепенно восстанавливается, писал NEWS.ru.