Миру предрекли дефицит врачей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в ближайшие годы в мире возникнет катастрофическая нехватка врачей. Так, к 2030 году недостача в мире может достичь 18 млн докторов, cообщает Business Insider.
Как уточняется, это связано с увеличившейся из-за пандемии коронавируса нагрузки на медработников, которая
Кроме того, врачи обеспокоены проблемами с кампанией по вакцинации. В ряде развивающихся и бедных государствах до сих пор нет достаточного доступа к прививкам. Отмечается, что ускоренная вакцинация снижает напряжение среди медиков по поводу собственного здоровья и риска принести вирус в семью.
По словам главы международной организации здравоохранения Project Hope доктора Тома Кеньона, падение морального духа врачей в период пандемии коронавируса сравнимо лишь с настроениями при эпидемии СПИДа, когда медработники в страхе заразиться покидали больницы.
Ранее опрос Левада-Центра (признан в РФ иностранным агентом) показал, что большинство россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% испытывают страх.