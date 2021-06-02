Миру предрекли дефицит врачей

https://static.news.ru/photo/18618c7c-c3cc-11eb-840c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в ближайшие годы в мире возникнет катастрофическая нехватка врачей. Так, к 2030 году недостача в мире может достичь 18 млн докторов, cообщает Business Insider.

Как уточняется, это связано с увеличившейся из-за пандемии коронавируса нагрузки на медработников, которая сказалась на из психическом здоровье. Уже сейчас многие врачи сталкиваются с депрессиями, тревожными состояниями, не справляются с давлением и увольняются.

Кроме того, врачи обеспокоены проблемами с кампанией по вакцинации. В ряде развивающихся и бедных государствах до сих пор нет достаточного доступа к прививкам. Отмечается, что ускоренная вакцинация снижает напряжение среди медиков по поводу собственного здоровья и риска принести вирус в семью.

По словам главы международной организации здравоохранения Project Hope доктора Тома Кеньона, падение морального духа врачей в период пандемии коронавируса сравнимо лишь с настроениями при эпидемии СПИДа, когда медработники в страхе заразиться покидали больницы.

Ранее опрос Левада-Центра (признан в РФ иностранным агентом) показал, что большинство россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% испытывают страх.