Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 году

https://static.news.ru/photo/822c996c-240d-11eb-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно подсчётам Министерства труда РФ, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет 14 176 рублей к 2023 году. Об этом в среду, 11 ноября, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Касаемо нашего расчёта на 2023 год МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 тысяч 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохранённой доле в 42%, — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Госдума собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о новом методе расчёта МРОТ. Кабмин внёс в Госдуму проект закона о расчёте МРОТ исходя из медианной зарплаты в сентябре. В 2021 году он составит 42% от неё. В документе отмечается, что с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдумой был принят закон о повышении ставки НДФЛ на доходы более 5 млн рублей.