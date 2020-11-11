Госдумой принят закон о повышении ставки НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4b5476a6-240a-11eb-8946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Законопроект был инициирован российским правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение ставки приведёт к дополнительному поступлению налога в размере 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей — в 2023 году.

Ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на грядущий год и плановый период 2022 и 2023 годов — средства будут задействованы в реализации государственной программы «Развитие здравоохранения». Закон направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, передаёт ТАСС.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в заключение отметил, что повышение налоговой ставки не влечёт за собой введение новой обязанности по подаче налоговой декларации. А это, в свою очередь, соответствует общему направлению политики по упрощению налогового администрирования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что расширить список расходов, по которым россияне могут получить социальный налоговый вычет, и включить в него оплату за оказание психологической помощи предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев.



