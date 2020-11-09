В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на оплату услуг психологов

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Расширить список расходов, по которым россияне могут получить социальный налоговый вычет и включить в него оплату за оказание психологической помощи предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Соответствующее обращение направлено на имя министра финансов России Антона Силуанова. Автор инициативы отметил, что весной 2020 года аптеки зафиксировали повышенный спрос россиян на препараты для поддержки нервной системы, передаёт RT.

Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг, — говорится в документе.

Также Зубарев подчеркнул, что предложенная им мера поможет «обелить» профессиональный рынок от услуг коучей, не имеющих лицензии.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищённым гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.