Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок

https://static.news.ru/photo/250c8db4-20f7-11eb-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищённым гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.

Предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных федеральных социальных выплат на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям или их распределения через органы социальной защиты населения, — сообщил политик в Telegram.

По мнению депутата, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.

Миронов считает, что создание системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищённых россиян, для которых новые траты во время кризиса ещё больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес.

Он подчеркнул, что большинство граждан сталкиваются со следующим выбором: следовать рекомендациям врачей и регулярно менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на лекарства и продукты. Такой подход негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее в Национальном родительском комитете выступили с предложением о введении в России специального пособия для покупки масок и перчаток до окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

По её словам, обращение уже направили в правительство страны на рассмотрение. Как отметила Волынец, размер пособия должен рассчитываться с учётом средней стоимости масок и перчаток в каждом регионе страны из расчёта минимум одна маска в день. Она заявила, что деньги необходимо выплачивать каждый месяц до окончания коронавирусной пандемии.

По данным на утро 7 ноября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 20 396 россиян. Суточный прирост совсем незначительно снизился по сравнению с предыдущим днём, когда было зафиксировано 20 582 случая заболевания. 6 ноября, напомним, в России количество заболевших за 24 часа впервые превысило отметку в 20 тысяч человек. Также, по обновлённой информации, за сутки от COVID-19 вылечились 16 803 жителя России. Сообщается о 364 летальных исходах, писал NEWS.ru.