В Госдуме сообщили, когда рассмотрят проект об изменении расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/20ea8606-22bd-11eb-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты нижней палаты парламента собираются рассмотреть в первом чтении законопроект о новом методе расчёта минимального размера оплаты труда в России (МРОТ) 11 ноября. Об этом сообщается в повестке заседания на среду, размещённой в базе данных Государственной думы.

Кабмин внёс в Госдуму проект закона о расчёте МРОТ исходя из медианной зарплаты в сентябре. В 2021 году он составит 42% от неё. В документе отмечается, что с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц.

На очередной год, уточняется в законопроекте, МРОТ уже будет высчитываться, учитывая значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

О поддержке документа уже заявил комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании.

Ранее эксперты объяснили NEWS.ru, что мешает увеличить минимальный размер оплаты труда до «фантастических» 50 тысяч рублей.