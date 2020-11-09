В Госдуме сообщили, когда рассмотрят проект об изменении расчёта МРОТ

Депутаты нижней палаты парламента собираются рассмотреть в первом чтении законопроект о новом методе расчёта минимального размера оплаты труда в России (МРОТ) 11 ноября. Об этом сообщается в повестке заседания на среду, размещённой в базе данных Государственной думы.
Кабмин внёс в Госдуму проект закона о расчёте МРОТ исходя из медианной зарплаты в сентябре. В 2021 году он составит 42% от неё. В документе отмечается, что с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц.
На очередной год, уточняется в законопроекте, МРОТ уже будет высчитываться, учитывая значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.
О поддержке документа уже заявил комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании.
Ранее эксперты объяснили NEWS.ru, что мешает увеличить минимальный размер оплаты труда до «фантастических» 50 тысяч рублей.