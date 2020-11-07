Народ непоМРОТ: какой должна быть справедливая «минималка»

Не утихают споры о том, стоит ли отвязать МРОТ от «виртуальной» потребительской корзины и привязать его к зарплатам, которые фактически получают россияне. Одни предлагают исходить из уровня заработной платы «среднего класса», подняв МРОТ сразу раз в пять. Другие настаивают, что минимальный размер оплаты труда должен быть привязан не к доходам, а к возможным расходам граждан. NEWS.ru разбирался, что и кто мешает увеличить размер МРОТ пусть не до 50 тысяч рублей, но хотя бы вдвое.

МРОТ сегодня — это не просто минимальный размер оплаты труда, меньше которого работникам в России платить не позволяет закон, но и важный социальный и экономический механизм. Исключительно в узком смысле его рассматривать нельзя. Дело в том, что МРОТ участвует непосредственно в образовании ряда социальных начислений, таких каких как больничный, пособие по беременности и родам, выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, от размера «минималки» отталкиваются в процессе начисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей в государственный бюджет.

От расходов к доходам

В этом смысле вероятность хотя бы двукратного увеличения МРОТ напрямую зависит в том числе от возможностей бюджета. Мы живём в условиях, когда расходы бюджета превышают его доходы, да и в ближайшие годы будем жить при дефиците, отмечает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Существенное повышение МРОТ для нашего государства невыгодно с точки зрения увеличения бюджетных расходов.

Сможет ли государство справиться с возрастающими социальными расходами в связи с резким повышением МРОТ, а главное, готово ли оно к этому — большой вопрос. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Сегодня МРОТ, согласно закону, не может быть ниже прожиточного минимума. До сих пор прожиточный минимум в России рассчитывался по той же методологии, что и в СССР, и был привязан к так называемой потребительской корзине. В неё входит установленный государством минимальный набор товаров и услуг, необходимых для комфортного проживания одного гражданина. На две трети корзина состоит из продуктов питания, на треть — из непродовольственных товаров. Напомним, что в 2020 году МРОТ в РФ составляет 12 130 рублей.

В 2021-м этот показатель должен вырасти, всё благодаря новой методике расчётов, которую планируют ввести в России. В ближайшее время Госдума будет рассматривать вопрос о включении в методику расчёта МРОТ медианную зарплату. На этом настаивают в Минтруде. Там предлагают со следующего года отказаться от привязки прожиточного минимума к потребкорзине и считать этот показатель как 42% от медианного среднедушевого дохода.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Медиана — это значение, которое делит всех получателей заработной платы ровно пополам. Предполагается, что 50% граждан имеют доход ниже этой отметки, а 50% — выше. С 2021 года для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 109% от медианного дохода, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%. МРОТ при этом планируется установить на уровне 42% медианной зарплаты. Таким образом, с 1 января следующего года он должен вырасти до 12 792 рублей.

Новая методика расчётов вызвала множество разговоров и вопросов. Не оценили её в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Там считают, что расчёт прожиточного минимума и МРОТ следует вести исходя не из доходов населения, а из необходимых расходов. Предлагаемый Минтрудом способ расчёта прожиточного минимума исходит из «виртуальных цифр», считают в ФНПР.

Более того, «доходный» подход к расчёту МРОТ и прожиточного минимума опасен для нашего общества, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. При определённых условиях величина прожиточного минимума может оказаться ниже стоимости минимальной потребительской корзины.

Новый подход не вполне продуман, ведь если будут сокращаться реальные доходы населения — а такое уже бывало и не раз, — то будет снижаться и медианная заработная плата. Стало быть, и МРОТ будет снижаться. Может случиться так, что минимальный размер оплаты труда окажется меньше стоимости потребительской корзины. На эти деньги человек просто не сможет выживать. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

«Справедливый» МРОТ

Тем временем отдельные депутаты вообще предлагают не мелочиться и увеличить МРОТ сразу в четыре — пять раз. Так, лидер фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов считает правильным поднять минимальный размер оплаты труда до «приемлемых значений», а именно до 50–60 тысяч рублей.

В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50–60 тысяч рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышения производительности труда. Потребительский спрос при таких зарплатах обеспечит очень существенный экономический рост, — заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Согласно данным Росстата, половина семей в России может позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находятся две трети молодых семей, а также две трети пенсионеров. Новая методика, за которую выступает Минтруд, «законсервирует этот чудовищный уровень бедности ещё на пять лет», уверен Миронов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос в том, что вкладывает депутат в понятие российского «среднего класса», рассуждает Константин Ордов. Об этом ранее говорил глава государства Владимир Путин, советовавший не сравнивать средний класс в России и странах Запада.

От президента мы услышали, что в нашей стране средний класс представляют те граждане, уровень доходов которых близок к доходам среднестатистического россиянина. Мы понимаем, что среднестатистический россиянин получает, мягко говоря, не 50 и не 60 тысяч. Сегодня медианная заработная плата составляет порядка 35 тысяч рублей. То есть половина россиян получает менее 35 тысяч рублей в месяц, другая половина — больше, — объясняет эксперт.

По словам Ордова, сама же Госдума фактически уже рассматривает законопроект об изменении расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Сами депутаты говорят о том, что данный показатель нужно рассчитывать относительно среднедушевого дохода, а МРОТ — относительно медианной зарплаты. На этом фоне заявление Сергея Миронова эксперт сравнивает с «бесконечной какофонией», связанной с финансовой неграмотностью людей, обладающих полномочиями принимать законодательные решения в области финансов.

На грани фантастики

Впрочем, давайте представим, что минимальный размер оплаты труда в России подняли до 50 тысяч рублей. Ещё пять лет назад размер МРОТ не дотягивал даже до прожиточного минимума. Это породило феномен «работающего бедного». В нашей стране человек трудоспособного возраста может иметь работу и при этом быть нищим, особенно если у него есть дети или он, скажем, одинокий родитель с ребёнком на руках.

МРОТ был поднят до уровня прожиточного минимума, однако это не привело к снижению уровня бедности. Более того, сегодня полностью разрушена система финансовой мотивации: ни предпринимателям, ни даже самим работникам высокая белая заработная плата невыгодна, — говорит Константин Ордов.

По словам эксперта, на фоне кризисных явлений в экономике и роста налогового бремени бизнес стал активнее уходить в тень. В этих условиях диктовать предпринимателям платить своим сотрудниками минимум 50 тысяч по меньшей мере глупо, уверен он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое повышение МРОТ может привести к банкротству многих хозяйствующих субъектов, поскольку они просто не выдержат столь существенной нагрузки по зарплате, отмечает Александр Щербаков. Что касается рядовых граждан, то и здесь не всё так просто.

После 1990-х годов произошло некоторое «обеление» заработных плат в результате перехода к накопительной пенсионной системе: люди поверили, что они смогут увеличить размер своей будущей пенсии. Однако увеличение возраста выхода на пенсию, а также не слишком понятные схемы начисления пенсионных баллов привели к тому, что россияне разочаровались в «светлом» пенсионном будущем.

По сути, мы перешли от накопительной к распределительной системе, тем самым никаких стимулов платить налоги из фонда оплаты труда нет. Ни работникам, ни работодателям, — объясняет Ордов.

Более того, резкий рост МРОТ может не снизить число бедных, а напротив, увеличить их количество за счёт роста числа безработных. Непомерная социальная нагрузка на бизнес вынудит предпринимателей отказаться от «лишних» рабочих рук, заменив, где это только возможно, людей на машины. Если сегодня таджик с лопатой является реальной заменой снегоуборочной машины, то при «минималке» на уровне 50 тысяч рублей работодателю будет выгоднее использовать исключительно современную технику. Это самый простой пример, но он наглядно показывает, что осуществить резкое повышение МРОТ за счёт частного сектора — это заблуждение, отмечает Ордов. Что тогда государство будет делать с людьми, которые не смогут найти себя на рынке труда?

По мнению экспертов, решения должны быть более реалистичными и системными. И если кому-то очень хочется в разы увеличить размер минимальной оплаты труда, прежде стоит позаботиться как минимум об уверенном экономическом росте. Для этого Россия должна начать заниматься не только продажей сырьевых товаров, но и экспортом промышленной продукции, открыв экономику для новых проектов и иностранных инвестиций.

Нужно перестать рассуждать о том, как здорово нам помогают санкции. Самоизоляция до добра не доведёт, — подчёркивает эксперт.

Чудес не бывает: деньги не берутся из ниоткуда, резюмировал специалист.