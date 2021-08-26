Минтруд перечислил 40 способов покрыть дефицит ПФР и ФСС

Министерство труда подготовило для ПФР и ФСС два документы, где перечислены более 40 источников финансирования дефицита. Эти инструменты перечислены в проектах правительственных постановлений, подготовленных ведомством, пишут «Известия».

В частности, Минтруда предлагает уменьшить объёмы пенсионных накоплений на банковских депозитах, сократить финансовые активы самих фондов, а также уменьшить остатки средств финансового резерва и другие, вплоть до продажи акций и игры на курсах валют.

Дефицит Пенсионного фонда в этом году составляет 494,8 млрд рублей, Фонда социального страхования — 17,6 млрд рублей. С лета этого года формированием бюджета фондов занимается правительство. Это сделано для эффективности управления доходами структур. Минтруда также предлагает утвердить администраторов доходов ПФР и ФСС.

Депутаты Госдумы положительно относятся к данной мере и расценивают её как способ наведения порядка в финансовой системе.

Для того чтобы предметно говорить об этой проблеме, нужно понимать, что и ПФР и ФСС выступают сегодня в двух ипостасях. Первая — как страхователи, вторая — как операторы социальных выплат населению. С учётом набора функций, которыми они обладают, всегда будет необходимость передавать на эти цели деньги. Минтруд предлагает оптимизировать процедуру передачи денег, чтобы все необходимые инструменты были использованы оптимально, — считает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что россияне с 2022 года будут получать сведения о состоянии своих пенсионных счетов на портале госуслуг. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в случае ошибки в данных можно будет подать онлайн-заявление об исправлении.