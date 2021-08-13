Финансист назвала способ проверки правильности начисления пенсии

Россияне с 2022 года будут получать сведения о состоянии своих пенсионных счетов на портале госуслуг. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила в беседе с агентством ПРАЙМ, что в случае ошибки в данных можно будет подать онлайн-заявление об исправлении.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части, которая зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при расчёте пенсии является размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему возникает больше всего вопросов.

Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку ПФР работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, особенно если стаж учитывается за период до 2002 года, — пояснила эксперт.

Некоторым россиянам придётся через суд доказывать трудовой стаж, поскольку какие-то периоды их стажа могут не учитываться Пенсионным фондом. Там могут считать, что не существовало организаций, в которых россияне работали, или они не уплачивали взносы за работников.

Финогенова посоветовала изучить данные об учтённом стаже и сравнить их с записями в трудовой книжке.

Ранее стало известно, что в следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Пособия полагаются тем, кто имеет стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Такие жители страны имеют право на получение специальной доплаты к пенсии. Она составит 25% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года будет 7555 рублей.