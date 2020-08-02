Минтруд обещает сократить безработицу в четыре раза

Министерство труда планирует вернуться к докризисному уровню безработицы уже к концу следующего года. Для этого число россиян без работы должно сократиться с 3 млн до 700 тысяч человек.
Сейчас прорабатывается дополнительный пакет мер поддержки занятости населения, в частности дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. Также в следующем году должны появиться онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников учебных заведений,
В регионах уже появляются временные рабочие места на средства, выделенные из федерального бюджета в июле. Также на эти деньги будут компенсированы расходы на зарплату тех, кто направляется на временные работы, и тех, кто участвует в общественных работах. Этих денег хватает на 80 тыс. мест. Выплаты по данным направлениям будут составлять не более трёх месяцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это три тысячи рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми.
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