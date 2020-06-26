Минтранс подтвердил планы допэмиссии «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/c506a912-b7de-11ea-86b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» может провести допэмиссию в пользу государства и банков на фоне кризиса авиаперевозок из-за COVID-19.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитриха, у авиакомпании серьёзные проблемы, при этом она уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий.

Тем не менее проблемы остаются, и есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились, — цитирует его агентство.

Дитрих заявил, что «Аэрофлот» прорабатывает план по привлечению дополнительных средств с помощью государства. Таким выходом может стать дополнительная эмиссия ценных бумаг.

Отмечается, что «Аэрофлот», который сейчас на 51,17% принадлежит Росимуществу, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей: РФ может купить акции на 50 млрд рублей. В качестве покупателей рассматривались ВТБ, РФПИ.

О возможном участии в выкупе допэмиссии агентству заявили в Промсвязьбанке, но решение будет зависеть от условий размещения.

Как писал NEWS.ru, три авиакомпании одной группы — «Аэрофлот», «Аврора» и «Россия» — получили субсидии по коронавирусу сразу, в отличие от других перевозчиков. Остальным компенсацию убытков из-за COVID-19 растянут помесячно.

Всего одобрены заявления 18 авиакомпаний, которым покроют убытки из-за вынужденного простоя. Всего перевозчикам должны выплатить 9,45 млрд рублей. При этом самую большую сумму должен был получить «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей. За поддержкой обращалась 31 компания. Правительством было выделено на частичную компенсацию потерь авиаперевозчикам 23,4 млрд рублей.