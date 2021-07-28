Минстрой сообщил об изменениях в расчёте стоимости жилья

Минстрой предложил изменить расчёт нормативной стоимости жилья в России, предложив считать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м по данным Росстата на первичном и вторичном рынках. Соответствующее предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что данная мера необходима для расчёта размеров социальных выплат, которые нужны некоторым категориям людей для строительства или при приобретении жилья.

На сегодняшний день средняя стоимость 1 кв. м жилья по рынку составляется по данным о стоимости строительства. То есть берётся средняя цена за квадратный метр на первичном и вторичном рынке жилья, затем средняя стоимость «квадрата» по госпрограмме, и потом учитывается индекс-дефлятор, который показывает значением цен в текущем году и насколько они больше показателей прошлого года.

Минстрой предлагает убрать лишние показатели из расчёта и учитывать только данные Росстата. При выявлении средней рыночной стоимости квадратного метра будут учитываться показатели по жилью среднего качества.

Ранее стало известно, что в Москве купили десять самых дорогих квартир. В II квартале текущего года в российской столице было продано десять квартир ультрапремиального сегмента. Все купленные лоты входят в топ-100 самых дорогих на московском рынке недвижимости.