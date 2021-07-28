Минстрой сообщил об изменениях в расчёте стоимости жилья

Минстрой предложил изменить расчёт нормативной стоимости жилья в России, предложив считать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м по данным Росстата на первичном и вторичном рынках. Соответствующее предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что данная мера необходима для
На сегодняшний день средняя стоимость 1 кв. м жилья по рынку составляется по данным о стоимости строительства. То есть берётся средняя цена за квадратный метр на первичном и вторичном рынке жилья, затем средняя стоимость «квадрата» по госпрограмме, и потом учитывается индекс-дефлятор, который показывает значением цен в текущем году и насколько они больше показателей прошлого года.
Минстрой предлагает убрать лишние показатели из расчёта и учитывать только данные Росстата. При выявлении средней рыночной стоимости квадратного метра будут учитываться показатели по жилью среднего качества.
Ранее стало известно, что в Москве купили десять самых дорогих квартир. В II квартале текущего года в российской столице было продано десять квартир ультрапремиального сегмента. Все купленные лоты входят в топ-100 самых дорогих на московском рынке недвижимости.