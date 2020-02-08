https://static.news.ru/photo/c01be468-4b40-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва в ближайшие недели продолжат переговоры по газовым вопросам. При этом он не исключил небольшую корректировку уже принятых решений.

Профильные министры совместно с «Газпромом» в ближайшие недели продолжат переговоры. Возможно, произойдёт какая-то небольшая корректировка. Но в целом я думаю, что здесь договорённости достигнуты, — цитирует агентство БелТА Крутого.

Он также подчеркнул, что стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании имеющихся расчётов. Цена российского газа, по его словам, обойдётся Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб.м при поставках в марте-декабре текущего года.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам. Цена будет составлять $127 за 1 тыс. куб. м. По его словам, это базовая цифра, которая звучит в переговорах. Он отметил, что министр энергетики РФ Александр Новак подробно проинформировал президентов о текущем состоянии мирового рынка.