Минск хочет купить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель

https://static.news.ru/photo/2b133ff6-61a7-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия намерена приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель.

Об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на премьер-министра страны Сергея Румаса. По его словам, покупка может состояться в апреле 2020 года. Он также отметил, что Белоруссия купит нефть без премии, передаёт ТАСС.

Мы будем покупать, и цены на нефть останутся неизменными, — заявил Румас.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай планирует начать покупку нефти для государственных резервов после резкого снижения цен на сырьё на 60%.