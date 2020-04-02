Минск хочет купить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель

Белоруссия намерена приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель.
Об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на премьер-министра страны Сергея Румаса. По его словам, покупка может состояться в апреле 2020 года. Он также отметил, что Белоруссия купит нефть без премии,
Мы будем покупать, и цены на нефть останутся неизменными, — заявил Румас.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай планирует начать покупку нефти для государственных резервов после резкого снижения цен на сырьё на 60%.
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