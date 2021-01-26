Минпромторг сообщил о снижении цен на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/9f46b082-600d-11eb-aa18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры по сдерживанию цен, которые уже приняты, дали результаты и наметился положительный тренд в этом направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Там добавили, что запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для дефицита товаров нет. Цены на сахар и подсолнечное масло пошли вниз.

В ведомстве заверили также, что запасы распределительных центров торговых сетей по социально значимым категориям товаров сформированы на длительный срок в зависимости от срока хранения товарной категории и региона, в среднем до четырёх недель, и постоянно поддерживаются.

Согласно постановлению правительства РФ, 16 декабря Минпромторг и Минсельхоз России, а также торговые сети и производители продовольственных товаров заключили особые соглашения.

На основании этих соглашений в период с 16 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года производители и организации торговли обязаны обеспечить предельные ценовые параметры: так, отпускные цены производителей должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное — не выше 95 рублей. В объектах розничной торговли цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло подсолнечное — не более 110 рублей, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время к обоим соглашениям присоединилось уже более восьми тысяч участников.

Ранее Счётная палата заявила о том, что шаги, предпринятые правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, могут привести к их дефициту.