https://static.news.ru/photo/35b3f9a0-4be5-11ea-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским госбольницам могут ограничить возможность приобретения импортных стентов и катетеров на два года. С такой инициативой выступает Минпромторг. Документом занимается член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

В тексте говорится о запрете на закупки зарубежного оборудования для коронарных артерий и катетеров, если в конкурсе принимает участие хотя бы один поставщик из РФ.

Безусловно, поддержка и развитие отечественной промышленности — это важное стратегическое направление. Однако во все времена в нашей стране приоритетом всегда был именно человек, с его потребностями и запросами, — цитирует депутата «Парламентская газета».

Он добавил, что ряд стран выделяют квоты или субсидируют производство и разработку подобной продукции. Таким образом местные предприятия получают дополнительный стимул.

Принятие документа будет оправдано только в том случае, если российские аналоги не уступят мировым стандартам, отметил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский Минпромторг предлагает устанавливать минимальную долю отечественных товаров при госзакупках, в связи с чем он подготовил соответствующие поправки в законодательство, но пока ещё не получил одобрение Минфина.