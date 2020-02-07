Российский Минпромторг предлагает устанавливать минимальную долю отечественных товаров при госзакупках, в связи с чем он подготовил соответствующие поправки в законодательство, но пока ещё не получил одобрение Минфина. Об этом сообщил источник в одном из участвовавших в обсуждении документа ведомств. Противники поправок из Министерства финансов и ФАС убеждены, что предложенные меры будут помогать заказчикам незаконно обходить импортозамещение. Но есть и другая проблема, говорят эксперты: по сей день не выработаны критерии понятия «российский товар» или «товар российского производства».

«Минфин не согласен, и Минпромторг внесёт поправки в правительство с разногласиями», — сказал ТАСС источник. Он добавил, что в таком случае ведомства будут обсуждать подготовленные по поручению вице-премьера РФ Юрия Борисова поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на специальном совещании, дата которого пока неизвестна.

Изменения в законодательстве необходимы для исполнения указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года, объяснили NEWS.ru в Совете Федерации.

Среди предложений Минпромторга есть обязательная для правительства минимальная квота по закупкам российских товаров и услуг. Также заказчика обязуют создавать условия для участия в конкурсе производителей и поставщиков из РФ. Для этого ему будет необходимо продлевать срок подачи заявок до тех пор, пока не поступит обращение от российского поставщика, а в случае его отсутствия конкурс должны признать несостоявшимся.

Кроме того, заказчики получат возможность устанавливать характеристики закупаемых товаров и услуг на основе соответствующих качеств российских аналогов. Нынешние правила госзакупок ставят отечественных производителей в неравные условия по сравнению с иностранными конкурентами и «негативным образом отражаются» на них.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Борисов предложил главе государства законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровнях приобретать у российских поставщиков не менее 50% объёма продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения различных работ.

Действующие нормы, устанавливающие запреты и ограничения на допуск к закупкам иностранных товаров, легко обходятся заказчиками путём «заточки» документации под зарубежного производителя, поскольку в стране отсутствует сравнительный анализ качества российской и зарубежной продукции, говорится в письме экономического комитета Совета Федерации на имя Борисова (есть в распоряжении NEWS.ru). Кроме того, руководитель субъекта РФ не несёт ответственность за достижение указанного показателя.

В письме за подписью сенатора Андрея Кутепова подчёркивается, что сегодня «существуют заказчики, которые не реализуют национальные проекты и не закупают товары, входящие в перечень продукции, произведённой на территории России (детские сады, школы и т. д.), указанной в постановлении № 719, либо вообще закупают исключительно только услуги жилищно-коммунального хозяйства и канцтовары ввиду отсутствия соответствующих бюджетов».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госзакупки во многих странах являются инструментом поддержки отечественных производителей. К примеру, Интернет был изобретён благодаря государственным закупкам. Но у нас Минфин и ФАС изначально поставили «аукционный крен». И оказалось так много подводных камней, которые ударили по нашей науке и по многим других областям. Ведь самыми дешёвыми получились плохие китайские изделия. Алексей Ульянов директор Института повышения конкурентоспособности директор Института повышения конкурентоспособности

По его словам, под предлогом борьбы с коррупцией нынешние правила госзакупок увеличили её на порядок, ведь «зачем устраивать конкурсы, если у нас есть своё, скажем, производство трамваев или вагонов метро». Это же, по его мнению, может касаться и сферы IT. Ведь ни для кого не секрет, что позиции наших программистов сегодня весьма сильны. Но складывалось так, что российские госкомпании буквально отказывались от отечественного ПО, даже если оно было дешевле или вообще бесплатным.

Хотя есть безусловно и нюансы при закупке тех же медицинских препаратов, ведь у нас могут производить далеко не все лекарства, отмечает аналитик.

Ульянов подчеркнул также, что критерий понятия «российский товар» до сих пор не выработан. Как очевидную иллюстрацию он привёл в пример явление под названием «российские иномарки».