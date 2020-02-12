https://static.news.ru/photo/2d6fc99e-4db2-11ea-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Press

Начало производство российского оборудования для 5G в нужных объёмах потребует крупных инвестиций. Отечественные операторы связи смогут приобрести и начать использовать первые партии техники через два-три года, считает директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Есть существенные заделы по многим областям, но всё это надо сделать системно. Не исключено, что мы будем принимать дополнительные меры для того, чтобы обеспечить быстрое и эффективное внедрение разработанного оборудования, — цитирует чиновника ТАСС.

Пилотные зоны 5G на импортном оборудовании начали работать в Москве российские операторы связи в 2019-м. «Билайн» тестирует сеть на стадионе «Лужники», МТС — на ВДНХ, «Мегафон» — в «Москва-Сити», Tele2 — на Тверской улице.

Шпак добавил, что в России могут запретить гоcзакупки иностранного радиоэлектронного оборудования при наличии полноценных отечественных аналогов. Соответствующие поправки в нормативно-правовые акты подготовило министерство промышленности и торговли.

В декабре 2019 года было подписано постановление правительства, установившее запрет на покупку иностранных систем хранения данных для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, разработанному Минпромторгом, запрет касается техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над другими странами в радиоэлектронной борьбе.