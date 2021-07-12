Министр энергетики Великобритании высказался о «Северном потоке — 2»

Министр энергетики Великобритании и член Консервативной партии Квази Квартенг озвучил свою позицию по «Северному потоку — 2» во время обсуждения ситуации на газовом рынке в парламенте страны, заявив, что всегда поддерживал этот проект. Слова министра в Twitter сообщил редактор по энергетике Financial Times Дэвид Шеппард. В парламенте также отметили, что перебои с поставками газа стране не грозят. Британия получает топливо из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, а также в виде сжиженного природного газа.

Я всегда это поддерживал, — приводит слова министра журналист, отмечая, что речь идёт о российском газопроводе «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), который проходит в обход Украины для доставки газа в ЕС.

UK's Kwasi Kwarteng on Russia's politically controversial Nord Stream 2 pipeline, which will bypass Ukraine to deliver Russian gas supplies into the EU:



"I've always supported it". — David Sheppard (@OilSheppard) September 22, 2021

Квартенг выразил обеспокоенность ростом цен на топливо в четыре раза за последние полгода и призвал развивать зелёную энергетику.

Ранее в Германии заявили, что будущее правительство вряд ли сможет остановить «Северный поток — 2». Такое предположение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. В то же время, по мнению экспертов, отношение ФРГ к газопроводу может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зелёные».