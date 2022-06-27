Минфин ответил на сообщения зарубежных СМИ о дефолте Минфин заявил об исполнении обязательств по еврооблигациям

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Министерство финансов России опубликовало заявление, в котором говорится, что ведомством были осуществлены платежи по внешнему госдолгу страны со сроком погашения в 2026 году и 2036 году в двух иностранных валютах — в долларах на сумму 71,25 млн и евро на сумму в 26,5 млн. В заявлении указывается, что денежные средства в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и вовремя переданы владельцам еврооблигаций РФ, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, и иностранным финансовым посредникам.

20 мая 2022 г. Минфином России были произведены платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме €26,5 млн евро <...>. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, — говорится в публикации.

При этом оно указало, что ряд держателей еврооблигаций не получил деньги из-за действий зарубежных финансовых посредников, что, согласно эмиссионной документации, не может быть рассмотрено как дефолт.

В соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, — сообщает Минфин.

Накануне агентство Bloomberg 27 июня выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. Отмечается, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня, и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом.

Позднее Reuters сообщило, что некоторые держатели российских евробондов из Тайваня не получили выплат по истечении льготного периода в ночь на 27 июня. Агентство считает, что сложившаяся ситуация является дефолтом России по внешнему долгу.