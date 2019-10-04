https://static.news.ru/photo/5831b516-e80e-11e9-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве финансов России запустят новые инструменты управления временно свободными остатками средств федерального бюджета.

В их числе привлечение краткосрочных кредитов, валютный своп по покупке евро за рубли, размещение средств по договорам репо в иностранной валюте и не только.

Продолжение работы по расширению перечня инструментов в Минфине ожидается в 2019–2020 годах.

Эти меры являются крайне важными для повышения эффективности исполнения бюджета. Проведение эксперимента по осуществлению кассовых выплат по исполнению денежных обязательств получателей средств бюджета в срок, не превышающий 5 дней с момента представления платежных документов в целях минимизации рисков возникновения кассовых разрывов, — приводит сообщение Минфина ТАСС.

Как писал News.ru, после критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. Потраченные средства можно будет отследить в оперативном режиме. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы, внесённых в ГД правительством.