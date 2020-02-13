https://static.news.ru/photo/543c9f9c-4e44-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы федерального бюджета в ближайшие три года будут выше, чем предполагалось ранее. Поправки в параметры главного финансового документа России внесло Министерство финансов.

Рост доходов в 2020 году заложен на уровне на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд, а в 2022-м — на 755 млрд. При этом сохраняется профицит бюджета на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.

В действующем законе о трёхлетнем бюджете в 2020 году профицит утверждён на уровне 0,8% ВВП, а затем предполагается его снижение — до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Уточнённый прогноз социально-экономического развития, естественно, повлиял и на изменение доходов федерального бюджета — мы пересмотрели доходы в сторону увеличения, — приводит слова министра РИА Новости.

Рост доходов бюджета, по словам Силуанова, станет возможен за счёт увеличения ненефтегазовых доходов, в том числе благодаря дополнительному поступлению налогов и таможенных платежей.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Минфин раскрыл данные о дефиците федеральных бюджетных средств. В январе 2020 года он составляет 159,9 млрд рублей. Доходы достигли 1,556 трлн руб., или 7,6% от общего объёма поступлений, утверждённого на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022 годов.