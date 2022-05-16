Минфин России сообщил о сокращении объёмов ФНБ Объём ФНБ в апреле сократился более чем на два трлн рублей

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Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) России сократился в апреле 2022 года на 2 трлн 046,931 млрд рублей, составив 11 трлн 005,374 млрд рублей на 1 мая 2022 года, сообщается на сайте Минфина РФ. На 1 апреля его объём составлял 13 трлн 052,295 млрд рублей.

Объём ликвидных активов ФНБ в апреле сократился до эквивалента 7,876 трлн рублей с 9,693 трлн рублей. Средства на сумму 2,480 трлн рублей в апреле были зачислены на счёт федерального бюджета для софинансирования накопительных пенсий застрахованных лиц.

Ранее сообщалось, что резервный фонд российского правительства расширится на 791,6 млрд рублей. Эти средства выделят на решение экономических вопросов в условиях санкционного давления. В числе источников увеличения данного фонда указали доходы, полученные из нефтяной и газовой отрасли за 2022 год.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о желании обсудить с Центробанком и членами правительства варианты использования средств Фонда национального благосостояния. С регулятором этот вопрос уже поднимался, но к решению ещё не пришли. Например, парламентарии предлагают использовать сверхдоходы фонда для покупки заводов и технологий.