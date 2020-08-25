Минфин: Роскосмос исполнил расходы на 35,3% от плана на 2020 год

https://static.news.ru/photo/e3320456-e6e4-11ea-bac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Минфин РФ призвал повысить управляемость бюджетного финансирования на реализацию Федеральной космической программы, передают представители ведомства. По информации министерства, Роскосмос исполнил расходы в 2018 году на 84,2% от плана, по итогам 2019-го — на 81%. По данным на 11 августа текущего года — на 35,3%.

Крупные средства — около 180 млрд рублей — сосредоточены на счетах организаций ракетно-космической промышленности. Вместе с тем на высоком уровне, превышающем годовой показатель, сохраняется дебиторская задолженность Роскосмоса по расходам федерального бюджета, говорится на официальном сайте Минфина.

Недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того, чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах. Средства должны своевременно доводиться на запланированные цели, либо перенаправляться на срочные мероприятия, — считает глава Минфина Антон Силуанов.

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года сокращена на 150 млрд рублей. Кроме того, существует вероятность того, что она попадёт под секвестр из-за снижения доходов федерального бюджета. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что госкорпорация настаивает на полном финансировании космической программы в соответствии с её паспортом. Переговоры по этому вопросу с Минфином должны завершиться осенью. Он напомнил, что ещё в 2005 году перед принятием ФКП предупреждал о риске деградации отрасли в случае снижения финансирования и выразил надежду на поддержку правительства. Рогозин добавил, что будет защищать основные позиции космической программы. В частности, переход ракеты «Ангара» на третью водородную ступень для повышения её мощности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос планирует впервые запустить тяжёлую «Ангару» с новейшим разгонным блоком «Персей» в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В общей сложности, по его словам, Роскосмос может запустить в следующем году до трёх таких ракет. Корпорация запланировала два запуска тяжёлой «Ангары-А5» № 3 с новым разгонным блоком «Персей», а также лёгкой версии — «Ангара-1.2».