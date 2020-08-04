Минфин РФ предложил урезать траты на Госдуму, Счётную палату и Совфед

https://static.news.ru/photo/9a6491aa-d6b6-11ea-85c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России предложил с 2021 по 2023 год сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации, следует из документа «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Так, в 2021 году затраты на Госдуму могут сократиться на 2,9% (378 млн рублей) по сравнению с ранее запланированными и составить 12,7 млрд. В дальнейшем также возможно сокращение трат: в 2022 году — до 12,1 млрд (на 4,5%, или 577 млн рублей меньше), а в 2023 году — до 12,4 млрд (на 2%, или 256 млн рублей), передаёт РИА Новости.

Траты на Совфед в 2021 году предлагается урезать на 3%, или 217 млн рублей, в 2022 году — на 4,6%, или 338 млн рублей, в 2023 году — на 2,4%, или 178 млн рублей. Таким образом, сумма расходов на Совет Федерации будет составлять около 7 млрд рублей в год.

Также предложено пересмотреть траты на Счётную палату: в 2021 году сократить их на на 2,5%, или 124,6 млн, до 4,79 млрд рублей, в 2022 году — на 4,8%, или 244 млн, до 4,83 млрд рублей, в 2023 году — на 2,9%, или 149,3 млн, до 4,92 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Центризбиркому на подготовку к выборам президента могут выделить в 2023 году около 22 миллиардов рублей, следует из методики расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина.