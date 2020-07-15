Минфин РФ опроверг ликвидацию дефицита бюджета за счёт накоплений граждан

https://static.news.ru/photo/7a98c904-c685-11ea-a450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ не рассматривало принудительное использование накоплений граждан страны для компенсации дефицита бюджета страны и государственных расходов, рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов во время пресс-конференции. Мероприятие посвятили началу продажи очередного пакета «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ).

Когда у нас в российской экономике проявились кризисные явления, которые мы наблюдали в последние месяцы, с подачи, наверное, некоторых комментаторов возникла тема того, что правительство РФ или российское государство в целом рассматривает возможности использовать накопления граждан для финансирования расходов, дефицита бюджета, который в этом году по объективным причинам увеличится, — цитирует чиновника ТАСС.

Представитель Минфина отметил, что при помощи ОФЗ ведомство собирается помочь гражданам выбрать среди линеек продуктов, существующих на рынке, самую удобную, комфортную и доходную. Кроме того, Максимов призвал пресекать любые спекуляции на тему изъятия сбережений граждан РФ, а также инсинуации на тему очень тяжёлой ситуации в России.

Как писал NEWS.ru, россияне отреагировали на выплаты 10 тысяч рублей на детей в единый день голосования. То, с какой оперативностью деньги поступили на счёт, удивило пользователей Сети.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Российские семьи с детьми по состоянию на начало июля получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки, или 99% предназначенных на это средств. В настоящее время граждане продолжают обращаться за выплатами с помощью портала госуслуг.