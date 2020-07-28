Минфин РФ объяснил поправки о перечислении конфискованных средств в ПФР

https://static.news.ru/photo/4779d1ee-d0c1-11ea-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки о перечислении незаконно полученных средств в Пенсионный фонд России (ПФР) необходимы для синхронизации норм Бюджетного кодекса с Гражданским (ГК), рассказала пресс-служба Минфина РФ. В ведомстве отметили, что конфискованные средства, полученные коррупционными путями, итак перечисляются в ПФР, согласно Бюджетному кодексу.

В ГК вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковать в ПФР в установленных случаях можно будет не только незаконно приобретённое имущество, но и денежные средства, в случае отсутствия доказательств законности их получения, передаёт портал RNS.

В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути — это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Пенсионный фонд будет пополняться конфискованными средствами, законность получения которых будет невозможно доказать. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы готовит Минфин. Поправки гласят, что конфисковать можно не только имущество неизвестного происхождения, но и деньги, в случае если хозяин не сможет доказать законность их получения. Закон может быть принят уже в декабре этого года.

На сегодня в пользу государства конфисковывается только имущество, приобретённое за незаконно добытые деньги. Какова будет минимальная сумма, которая может заинтересовать проверяющих, и кто будет осуществлять проверки, пока неизвестно. Госдума намерена поддержать идею Минфина на фоне падения доходов россиян в связи с пандемией коронавируса и дефицитом средств в ПФР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России зафиксировал снижение своих доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда. Это связано с пандемией коронавируса.