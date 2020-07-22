ПФР отметил снижение доходов на фоне сокращения фонда оплаты труда

https://static.news.ru/photo/4a40e354-cc2a-11ea-8d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд России зафиксировал снижение своих доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда.

Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.

Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился, — сказал он.

Топилин отметил, что при этом «бюджет исполняется». Он подчеркнул, что ПФР выполняет все свои финансовые обязательства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на повышенную доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей могут претендовать россияне при соблюдении некоторых условий.