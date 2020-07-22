ПФР отметил снижение доходов на фоне сокращения фонда оплаты труда

Пенсионный фонд России зафиксировал снижение своих доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда.
Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.
Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился, — сказал он.
Топилин отметил, что при этом «бюджет исполняется». Он подчеркнул, что ПФР выполняет все свои финансовые обязательства,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на повышенную доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей могут претендовать россияне при соблюдении некоторых условий.
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