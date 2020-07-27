Незаконно полученные деньги будут отдавать пенсионерам

https://static.news.ru/photo/a86f999e-d06b-11ea-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд будет пополняться конфискованными средствами, законность получения которых будет невозможно доказать. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы готовит Минфин.

Поправки гласят, что конфисковать можно не только имущество неизвестного происхождения, но и деньги, в случае если хозяин не сможет доказать законность их получения. Закон может быть принят уже в декабре этого года, сообщают «Известия».

На сегодня в пользу государства конфисковывается только имущество, приобретённое за незаконно добытые деньги. Какова будет минимальная сумма, которая может заинтересовать проверяющих, и кто будет осуществлять проверки, пока неизвестно. Госдума намерена поддержать идею Минфина на фоне падения доходов россиян в связи с пандемией коронавируса и дефицитом средств в ПФР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России зафиксировал снижение своих доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда. Это связано с пандемией коронавируса.