https://static.news.ru/photo/a9574260-e5a4-11e9-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве финансов России начали разрабатывать проект по ужесточению налоговой нагрузки для глобальных поставщиков цифровых услуг. В том числе речь идёт о всемирно известных американских компаниях Apple, Google и Facebook.

Ужесточение налогообложения для цифровых «гигантов» может быть реализовано с целью добавления средств в бюджет России. В настоящий момент корпорации платят налоги исключительно по месту регистрации головного офиса. При изменении налогового подхода они будут «делиться» доходами от российской аудитории с бюджетом страны, сообщает РБК.

Как ранее писал News.ru, Минфин ужесточает подход к налогообложению богатых россиян. Граждане, которые провели в России более 90 дней в году, автоматически будут считаться налоговыми резидентами. Если в стране они находились менее трёх месяцев, граждане будут считаться налоговыми резидентами при наличии на территории государства недвижимости, бизнеса и личных контактов.