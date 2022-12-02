Минфин посоветовал, на что поменять доллары из «банок в огородах» Замминистра финансов РФ Моисеев рекомендовал заменить россиянам запасы долларов на золото

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Доллары, «лежащие по банкам в огородах» у россиян, должны быть заменены на золото, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, продажа драгоценных металлов российскому населению выросла в десять раз. Однако этого, как указал представитель ведомства, все еще недостаточно. По подсчетам Моисеева, в баночных схронах у граждан РФ в общей сложности лежат сотни миллиардов долларов, передает ПРАЙМ.

Меры, которые приняты, все-таки повлияли: у нас реализация золота населению выросла в десять раз<...>. Но этого мало все равно. Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим, — заявил Моисеев.

Он добавил, что в данный момент в Госдуме рассматривают законопроект, который наделяет правительство РФ полномочиями установки порядка купли-продажи золота российскими кредитными организациями.

Ранее аналитик Андрей Маслов заявил, что физическим лицам лучше использовать ETF на золото, так как этот инструмент наиболее прост для инвестиций в драгоценные металлы. По его словам, золото в физическом виде покупать не стоит, так как оно менее ликвидно, чем ценные бумаги или валюта. Эксперт назвал вложение в золото хорошей стратегией на случай кризисных ситуаций.